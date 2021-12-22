В России предложили запретить рекламу одноразовых товаров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Общественники подготовили семь предложений по совершенствованию новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). В частности, предлагается запретить использование в рекламе одноразовых изделий и упаковки, сообщил председатель Федерального экспертного совета (ФЭС), председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в среду.

Предполагалось, что новые правила РОП за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. Однако в настоящее время сроки сместились. Концепция еще дорабатывается.

"Мы считаем, что производители не дорабатывают с точки зрения пропаганды. То есть они повесели этот вопрос на НКО (некоммерческие организации - прим. ТАСС) и государство. На каждой упаковке будет более подробно и не мелким шрифтом написано вплоть до того, что делать с упаковкой, куда ее отправлять. <…> У нас озвучен запрет на производство определенных одноразовых изделий, но реклама о них продолжается. У нас в 30% рекламы в телевизоре, по крайней мере, используется тем или иным образом всевозможные одноразовые стаканчики, упаковка и так далее", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

Общественники также предлагают формировать программы производителей по снижению отходов как часть нефинансовой отчетности, вводить поэтапный отказ от использования одноразовых изделий и упаковки, внедрять в государственные закупки нормативы по использованию продукции из перерабатываемых материалов, внедрять единое унифицированное цветовое решение и знаки для объектов, оборудования и предметов, связанных со сбором и переработкой вторичных ресурсов, а также ввести дифференцированное регулирование для крупных производителей.

"Так как у нас вторичной переработкой в основном занимаются средние и малые предприятия, если мы введем требование, чтобы были закупки материалов из вторичного сырья, то мы сразу получаем огромный рынок", - пояснил Расулмухамедов.

Ответственность по-новому

Ожидалось, что в системе будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагалось установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.