Бюджет Севастополя на 2022 год принят с ростом доходов и расходов более чем на 10%

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Севастополя в среду одобрили бюджет региона на 2022 год. Уровень доходов вырастет примерно на 16% по сравнению с принятым на текущий год, а расходов - на 13%, дефицит при этом снизится, следует из материалов регионального парламента.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в 2022 году составит 61,23 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 39,75 млрд (более 60%). Общий объем расходов бюджета прогнозируется в сумме 61,78 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 551,6 млн рублей. Госдолга у города нет.

Бюджет на 2021 год был принят с общим объемом доходов 52,52 млрд рублей, в том числе 35,26 млрд рублей безвозмездных поступлений (это около 67% от общего объема доходов), объемом расходов в размере 54,62 млрд рублей, дефицитом 2,1 млрд рублей.

"Работа проделана очень большая. Я считаю, что проект получился с учетом реальных потребностей и возможностей сбалансированным", - отметил председатель постоянной комиссии по бюджету Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксенов. Он пояснил, что в ходе обсуждения после первого чтения в документе были скорректированы некоторые статьи. В частности, больше средств будет выделено на укрепление системы скорой помощи, благоустройство города, ремонт дорог и развитие портовой инфраструктуры.

Также в проекте закона нового трехлетнего бюджета говорится, что в 2023 году доходы планируются в сумме 60,1 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 36,75 млрд, расходы - 60,3 млрд рублей, дефицит - 199,6 млн рублей. В 2024 году доходы ожидаются в размере 51,57 млрд рублей (безвозмездные поступления - 21,16 млрд рублей), расходы - 52,02 млрд рублей, дефицит - 457,23 млн рублей. При этом появления госдолга на протяжении всего периода не ожидается.

В ходе голосования проект трехлетнего бюджета поддержали 19 из 22 присутствующих депутатов, трое воздержались.