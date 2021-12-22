С вводом второго блока БелАЭС будет генерировать около 40% всей электроэнергии в стране

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что с вводом в эксплуатацию к лету 2022 года второго энергоблока Белорусская АЭС (БелАЭС) будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии в стране.

"Мы двигаемся по плану и к лету следующего года планируем ввести второй энергоблок, - цитирует его пресс-служба Минэнерго республики. - Таким образом, БелАЭС выйдет на номинальную мощность и будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии страны". По словам Головченко, это серьезный шаг в укреплении энергетической безопасности Белоруссии.

Премьер сообщил, что ввод первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) в эксплуатацию позволил республике сэкономить порядка $250 млн.

"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции позволил стране сэкономить на замещении импорта природного газа около $250 млн", - приводит в среду его слова пресс-служба Минэнерго.

Целесообразность строительства

Белорусские специалисты совместно с российскими партнерами к осени 2022 года проработают вопрос о строительстве в стране второй атомной электростанции, сообщил Головченко.

"Есть поручение президента о проработке вопроса строительства второй станции в другом регионе Беларуси. Это вопрос не очень простой, нужно провести большой объем не только экономических расчетов, но и научных исследований, исходя из комплексной программы развития страны. Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года и внесем президенту соответствующее предложение", - цитирует главу правительства агентство БелТА.