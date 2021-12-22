В ОЭЗ "Иннополис" зашли 15 резидентов и партнеров с объемом инвестиций в 7,4 млрд рублей

ИННОПОЛИС, 22 декабря. /ТАСС/. Новые резиденты и партнеры зашли в Иннополис по итогам финального заседания наблюдательного совета в 2021 году. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты составит 7,4 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба ОЭЗ "Иннополис".

Финальное в 2021 году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис" состоялось сегодня под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Заседание прошло в технопарке им. Лобачевского, в Иннополисе. Были рассмотрены заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ.

"Пятнадцать новых компаний получили статус резидента и партнера ОЭЗ "Иннополис". В общей сложности они создадут 521 рабочее место и привлекут 7,4 млрд рублей инвестиций", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что максимальный объем инвестиций среди представленных проектов - 3,3 млрд рублей. "Такую сумму собирается привлечь компания "Облачная платформа". Она заслуживает особого внимания еще и потому, что займется разработкой решений для российских программно-аппаратных комплексов", - цитирует генерального директора особой экономической зоны Рената Халимова пресс-служба.

ОЭЗ впервые привлекает в качестве партнеров венчурные фонды. "Это "Вэб Венчурс", "КФ Венчурс", "Новая Индустрия", "Стартех", "Открытые инновации Томского политехнического университета" и "Старттрек". Сейчас мы активно развиваем собственную венчурную экосистему для того, чтобы у наших резидентов, стартапов и проектов был эффективный доступ к венчурному капиталу и возможность выхода на глобальный венчурный рынок. Уверен, что заявляемые объемы инвестиций у вновь заходящих к нам проектов будут только расти", - сказал Халимов.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил, что ОЭЗ "Иннополис" за 2021 год приросла более чем на 100 компаний. "Сегодня, без учета новых резидентов и партнеров, здесь работают уже 288 компаний, выручка которых по итогам III квартала составила 32,5 млрд рублей - почти на один миллиард рублей больше, чем в прошлом году. На положительные результаты компаний во многом влияют благоприятные условия, созданные в Иннополисе для роста и развития технологических проектов. Уверен, что вновь прибывшие резиденты и партнеры получат здесь новый виток технологического развития", - цитирует пресс-служба Шайхутдинова.