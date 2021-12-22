Россияне перед Новым годом увеличили траты в ресторанах и барах на 40%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне за первые три недели декабря 2021 года оставили в ресторанах, кафе и барах около 10 млрд рублей. Это более чем на 40% выше показателя прошлого года, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

"За первые три недели декабря россияне потратили в кафе, ресторанах и барах почти 10 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Согласно данным ВТБ, траты посетителей ресторанов и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на треть - до 3,1 млрд рублей. Количество транзакций выросло до 3,3 млн, а средний счет составил около 1 тысячи рублей. При этом максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют бары и клубы. За три недели декабря клиенты ВТБ потратили там в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Количество транзакций выросло на треть, а средний чек составил 850 рублей.

По сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений россиянами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 20% - до 18 млн чеков, свидетельствуют данные банка.

"Сопоставимый прирост (+47%) показывают и точки фастфуда, где траты клиентов превысили 6 млрд рублей, а количество транзакций - 14 млн (+25%). В среднем россияне оставляют там около 400 рублей за один счет", - уточняется в сообщении пресс-службы банка.

Больше всего клиенты ВТБ тратили на рестораны в декабре в Москве (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербурге (622 млн), Новосибирске (163 млн) и Екатеринбурге (139 млн).

"Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре - декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых "горячих" с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий", - прокомментировал главный аналитик розничного рынка ВТБ Сергей Дырин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы госбанка.