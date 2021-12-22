Дума ввела единые требования к интернет-тарифам для социальных объектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении поправки в закон "О связи", которые вводят общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, включая школы, участковые пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, которые предложили ввести общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, чья инфраструктура создавалась за счет бюджета. Как ранее пояснил Хинштейн, в число таких социально значимых объектов входят школы и колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, подразделения МЧС, участковые пункты полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной и муниципальной власти.

Также принятые поправки ограничивают рост тарифов при перезаключении контрактов, если состав услуг не меняется. Кроме того, операторам запрещается в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта. По словам Хинштейна, "такие решения защитят регионы от шантажа операторов и предотвратят необоснованный рост цен на услуги связи" для социально значимых объектов.