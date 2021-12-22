Бюджет Новосибирска на 2022 год принят с ростом доходов на 21%

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета Новосибирска утвердили бюджет города на 2022 год во втором, окончательном чтении с ростом дохода на 21% по сравнению с бюджетом 2021 года - до 60,7 млрд рублей. Об этом сообщил на сессии Горсовета его председатель Дмитрий Асанцев.

В декабре прошлого года бюджет на текущий год был принят с доходами в 50 млрд рублей и расходами в 50,8 млрд рублей. Дефицит составлял - 800 млн рублей.

"Решение [о принятии бюджета на следующий год] принято", - сказал он.

Как сообщали ранее в мэрии Новосибирска, доходы городского бюджета на следующий год планируются на уровне 60,7 млрд рублей, расходы - 61,5 млрд рублей, дефицит составил 800 млн рублей, что составляет 1,3% от расходов. Трансферты из бюджетов других уровней в 2022 году превысят 30 млрд рублей.

Бюджет Новосибирска в 2022 году сохраняет социальную направленность: расходы на социальную сферу составят более 60% расходов бюджета. Больше всего средств - 54% - будет направлено на сферу образования. В 2022 году в Новосибирск ожидаются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1,2 млрд рублей в целях ускоренной реализации региональной адресной программы области по переселению граждан из аварийного жилья до 2023 года.

В среду с ростом доходов на 20% был принят бюджет Новосибирской области. Доходы бюджета региона в 2022 году прогнозируются на уровне 226,3 млрд рублей, из них трансферты из федерального бюджета - 53,9 млрд. Расходы бюджета - на уровне 242,3 млрд рублей. Дефицит составит 15,9 млрд рублей, это 6,5% от расходов.