Опрос: пароль от смартфона своего партнера знают 50% россиян

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Половина россиян знают пароль от смартфона своего партнера. Об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"Почти половина (47%) российских респондентов опроса "Лаборатории Касперского" отметили, что партнер знает пароль от их смартфона, а 50%, в свою очередь, знают пароль от телефона своего партнера. Кроме того, 43% опрошенных считают естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи", - говорится в сообщении.

Кроме того, 26% респондентов считают, что следить за активностью партнера в интернете допустимо с его разрешения, 49% готовы показывать партнеру список контактов, 45% - делиться тем, что они делают в социальных сетях, 39% - данными геолокации, и столько же - текстами сообщений, 38% - историей платежей, 19% - паролями, 18% - записями телефонных разговоров.

"В основе здоровых отношений лежит доверие, но важно сохранять личные границы, в том числе в интернете. Сегодня цифровая неприкосновенность может нарушаться самыми разными способами, например, для этого может использоваться сталкерское ПО. Последствия такого нарушения могут быть самыми разными и весьма плачевными. Кроме того, существует такое явление, как доксинг. Имеются в виду ситуации, когда недоброжелатели выкладывают в сеть какую-либо информацию о человеке, распространение которой может навредить ему. Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям интернета интересоваться тем, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые дают сегодня технологии, поскольку это может помочь избежать многих рисков", - приводятся в сообщении слова эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анны Ларкиной.

Опрос, приуроченный ко второй годовщине создания Коалиции по борьбе со сталкерским ПО, был проведен компанией Sapio Research в сентябре 2021 года по заказу "Лаборатории Касперского". В нем приняли участие более 21 тысячи человек в 21 стране, в том числе 1002 человека в России.