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Чернышенко: целесообразно разработать третий пакет мер поддержки IT-отрасли в 2022 году

Вице-премьер отметил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере".

"Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.

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