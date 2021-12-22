Чернышенко: целесообразно разработать третий пакет мер поддержки IT-отрасли в 2022 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере".

"Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.