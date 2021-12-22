Польша выбрала предпочтительное место строительства первой в стране АЭС на берегу Балтики

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Местность Хочево на побережье Балтийского моря была выбрана в качестве предпочтительного места для строительства первой атомной электростанции в Польше. Об этом сообщила в среду на своем официальном сайте компания "Польские атомные электростанции", которая занимается этим проектом.

Место строительства АЭС получило название "Любятово-Копалино". Оно было выбрано на основании проводившихся с 2017 года исследований окружающей среды. В результате было установлено, что это место "отвечает всем экологическим требованиям к подобным объектам и безопасно для местных жителей". Теперь компания займется получением необходимых административных разрешений.

"Мы работаем по плану, и выбор места [размещения АЭС] это подтверждает. Польше нужна ядерная энергия. Строительство первой электростанции такого типа важно для всей страны, как с точки зрения энергетической трансформации, так и с точки зрения безопасности энергоснабжения", - цитирует пресс-служба слова министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы.

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.

В октябре 2020 года было подписано польско-американское соглашение о "сотрудничестве в целях развития программы ядерной энергетики, используемой в гражданских целях, и гражданской атомной промышленности" в Польше. В договоре упоминается, что Польша будет поощрять выбор американского проекта ядерного реактора и участие американских субъектов в реализации этих планов. Однако, по заявлениям представителей польских властей, выбор США в качестве основного партнера для строительства первой в Польше АЭС пока не предопределен.