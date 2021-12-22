Кудрин подчеркнул важность независимости в работе контрольно-счетных органов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что региональные контрольно-счетные органы должны сохранять независимость от других структур. По его словам, важно выстраивать и соблюдать принципы деятельности этих органов. Аналогичное замечание ранее высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня прозвучали замечательные слова о независимости контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. У нас очень много принципов и стандартов деятельности контрольно-счетных органов <…> Здесь эти принципы нужно шаг за шагом выстраивать. Это то, что мы называем институтами. Когда институт работает хорошо, тогда он будет качественно выполнять те свои задачи. Поэтому сегодня мы делаем те очередные шаги на этом пути", - сказал Кудрин, выступая на совещании с контрольно-счетными органами субъектов РФ в Совете Федерации.

Глава Счетной палаты также отметил, что все национальные проекты "имеют региональную составляющую", что обязывает субъекты РФ ответственно подходить к их исполнению. "Они не здесь в Москве исполняются. Здесь да, безусловно, принимаются важные решения, выбираются приоритеты, ставятся важные задачи, но все они исполняются в субъектах Российской Федерации", - отметил Кудрин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предостерегла сотрудников Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов от "выполнения заказов" и участия в проверках по просьбе конкурентов. Она подчеркнула, что контрольно-счетные органы должны быть прозрачными, по-настоящему независимыми и эффективными.