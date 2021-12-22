Чернышенко заявил, что власти России разработают дорожную карту поэтапного внедрения ИИ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. План мероприятий поэтапного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) будет разработана в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере".

"В целом для продуктивного, системного развития нормативного регулирования планируется еще и разработка дорожной карты, которая будет предусматривать поэтапную разработку и реализацию еще дополнительного пула законодательных инициатив. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" соответствующие мероприятия предусмотрены", - отметил он.