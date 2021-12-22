В России планируют растить предпринимателей-инноваторов со школы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Высокотехнологичные компании-лидеры организуют профориентационные мероприятия в сфере инновационного бизнеса для российских школьников, отобранных на конкурсной основе. Соглашение об этом подписали Российское движение школьников, ассоциация "Национальных чемпионов" и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, сообщили в среду ТАСС в аппарате общественного омбудсмена.

"Стажировки для школьников на площадках высокотехнологичных компаний-лидеров, дни открытых дверей, лекции и конкурсы для молодежи - вот форматы, в которых можно реализовывать профориентационные мероприятия для школьников. Любое взаимодействие молодежи с представителями практико-ориентированных, неравнодушных к воспитанию нового поколения профессионалов, даст толчок развитию профессиональных навыков у школьников в сфере предпринимательской деятельности и вопросах внедрения инноваций", - отметила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, слова которой привел аппарат омбудсмена.

Российское движение школьников уже имеет позитивные примеры сотрудничества с высокотехнологичными компаниями-лидерами. Например, совместно с группой компаний "Геоскан" реализуется ряд образовательных проектов для школьников, в том числе разработка и производство малых космических аппаратов на отечественной цифровой платформе Space-р.

"С каждым годом высокотехнологичный бизнес начинает работать со все более молодой возрастной категорией кадрового резерва. Это связано с глобальным усилением конкуренции за таланты в корпоративном секторе. При этом работа у национальных чемпионов по сравнению с крупнейшими корпорациями - это отличная возможность для быстрого карьерного роста. Принимая во внимание важность наставничества и подготовки молодежи для работы в сфере предпринимательской деятельности, высокотехнологичные компании-лидеры могут направить в адрес ассоциации или аппарата общественного омбудсмена предложение по организации профориентационных мероприятий, что может стать для сегодняшних школьников началом большого профессионального пути", - сказала Попова.