Матвиенко призвала обеспечить единые стандарты аудита на всех уровнях госконтроля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечения единых стандартов аудита на всех уровнях внешнего государственного контроля с тем, чтобы всем были понятны предъявляемые в ходе проверки требования. Об этом она сказала в среду на совещании с контрольно-счетными органами субъектов РФ, посвященном приоритетам внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне.

"Хотела бы особо подчеркнуть и необходимость обеспечения на всех уровнях внешнего государственного контроля единых методологических основ работы или, как говорят финансисты, единых стандартов аудита. Это очень важно не только для проверяющих, но и для проверяемых, так как они должны понимать те требования, которые им предъявляются в ходе проверки", - сказала спикер Совфеда, добавив, что такой подход дает возможность обобщить данные из разных регионов для получения общей картины по стране.

Также Матвиенко отметила необходимость возобновления практики публикации Счетной палатой в открытом доступе данных о ходе исполнения национальных проектов. "До сентября 2020 года такие данные публиковались. Более того, полагаю нужно создать единую систему анализа и публикации данных о выполнении проектов на региональном уровне", - отметила она.

Председатель верхней палаты парламента также заявила о необходимости "более активной работы по сокращению незавершенных объектов капитального строительства".

"Эта проблема проблем. Вот в любой регион приезжаешь и видишь эти замученные, вымученные, недостроенные объекты, в которые вложены огромные федеральные региональные средства. И нет усилий, нет воли, нет требовательности к тому, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства. К сожалению, такие объекты продолжают появляться ежегодно, в том числе в рамках федеральных проектов. Здесь так же контрольно-счетные палаты регионов должны занимать более твердую позицию", - сказала Матвиенко.