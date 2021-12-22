Песков не стал комментировать информацию о возможном запрете импорта смартфонов из США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать неофициальную информацию о возможном запрете со стороны США на поставки в Россию нескольких наименований продукции, в том числе, смартфонов и авиационных запчастей, в случае обострения ситуации на границе с Украиной.

"Мы не знаем, что это за чиновник [делал такие заявления], существует ли он вообще. Здесь пока нечего комментировать", - сказал Песков.

Ранее такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.