{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал комментировать информацию о возможном запрете импорта смартфонов из США

Пресс-секретарь президента России отметил, что пока неизвестно, кто сделал такие заявления

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать неофициальную информацию о возможном запрете со стороны США на поставки в Россию нескольких наименований продукции, в том числе, смартфонов и авиационных запчастей, в случае обострения ситуации на границе с Украиной.

"Мы не знаем, что это за чиновник [делал такие заявления], существует ли он вообще. Здесь пока нечего комментировать", - сказал Песков.

Ранее такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
В Кремле не согласны с обвинениями со стороны США о нарушении Россией правил ВТО
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва ничего не нарушает в этой области
Читать полностью