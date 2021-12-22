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В Кремле не согласны с обвинениями со стороны США о нарушении Россией правил ВТО

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва ничего не нарушает в этой области
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", - сказал он.

Ранее во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада, который касался вопросов выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО. По версии американской стороны, "Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

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