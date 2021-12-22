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Лукашенко указал на зависимость Украины и Литвы от транзита через территорию Белоруссии

По словам белорусского лидера, у Минска есть солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область напомнил о зависимости Украины и Литвы от белорусского транзита в связи с запретом на поставки через Клайпедский порт.

"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы", - цитирует его в среду агентство БелТА. По словам Лукашенко, у Минска есть весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЛитва
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