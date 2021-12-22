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В России в рамках программы сотрудничества стран СНГ рассмотрели более 50 проектов

По словам главы ТТП РФ Сергея Катырина, Центр коммерциализации инноваций является эффективным инструментом по отбору и продвижению проектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 50 инновационных проектов и технологических решений рассмотрено в России за последний год в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ. Об этом в среду сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на презентационной сессии инновационных проектов, нацеленных на международную и межрегиональную кооперацию в сфере цифровизации и создание маркетплейсов.

"По нашим оценкам, Центр коммерциализации инноваций (создан на базе дочерней структуры ТПП РФ - прим. ТАСС) является эффективным инструментом по отбору и продвижению проектов. В частности, в России за последний год в рамках более 60 презентационных проектных и стратегических сессий рассмотрено свыше 50 инновационных проектов и технологических решений; 29 проектов было отобрано, сейчас ведется работа по их продвижению", - сказал он.

Катырин подчеркнул, что уже есть результаты. Так, нескольким компаниям удалось выйти со своими продуктами на рынки Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, некоторые нашли партнеров в регионах. "Кроме того, отобранные проекты были представлены нашим европейским коллегам из Германии, есть потенциальный интерес и от них. И мы считаем, что это - только начало, приглашаем к сотрудничеству и более активному взаимодействию по линии палат в этой сфере", - сказал глава ТПП.

По его словам, межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, рассчитанная до 2030 года, - один из базовых документов развития инновационного направления в рамках пространства стран Содружества Независимых Государств. Межгосударственную программу одобрили год назад, она отличается от действовавшего до 2020 года документа тем, что в нем "появилось место для бизнеса", отметил Катырин.

"Одной дверью, если так можно назвать, для входа со всех стран должны стать центры коммерциализации инноваций. В России такой центр создан на базе нашей дочерней структуры российской палаты - Фонда развития инновационного предпринимательства, именно поэтому вся система торгово-промышленных палат в России и наши членские организации имеют возможность участвовать в реализации мероприятий межгоспрограммы. Ряд коллег из регионов это уже делают, и есть уже первые результаты. Основная цель - помочь одному бизнесу сформировать запрос на технологии, а другому бизнесу - его реализовать. В том числе - продать готовый инновационный продукт как внутри страны, так и в страны СНГ. Оператором межгоспрограммы определен фонд "Сколково", - сказал он.

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