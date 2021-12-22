Беннет обсудил с Салливаном ход переговоров по атому Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил ход переговоров по иранскому атому в Вене с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на встрече в среду в Иерусалиме. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет встретился сегодня утром с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Они обсудили переговоры между Ираном и мировыми державами в Вене и несколько дополнительных вопросов, представляющих общий интерес для обеих стран", - говорится в заявлении.

Салливан, который прибыл в Израиль во вторник вечером, до переговоров с премьером провел рабочую встречу с главой Совета по национальной безопасности еврейского государства Эялем Хулатой, добавили в канцелярии.