Власти Тюменской области сэкономили 88,4 млн рублей при реализации нацпроектов в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств при реализации нацпроектов в Тюменской области в 2021 году составила 88,4 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Тюменская область успешно завершает финансирование нацпроектов на 2021 год. По данным на 30 ноября 2021 года, почти 90% расходов на реализацию национальных проектов в Тюменской области профинансировано. Средний уровень данного показателя по России на 1 декабря составляет 76%. <...> Общий объем экономии бюджетных средств при реализации нацпроектов составил 88,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов на онлайн-совещании, реализация нацпроектов "Экология" и "Безопасные и качественные дороги" профинансирована в регионе к началу декабря на 100%, нацпроекта "Культура" - на 99%, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - на 94%, нацпроекта "Демография" - на 91%, нацпроекта "Жилье и городская среда" - на 89%.

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что финансовое обеспечение реализации нацпроектов на 2021 год должно быть завершено полностью и в установленные сроки.