Минцифры обсуждает принятие законопроекта по регулированию оборота больших данных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с Государственной Думой обсуждают принятие законопроекта по регулированию оборота больших данных. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере".

"У нас сейчас на площадке Госдумы проходит обсуждение законопроекта по регулированию оборота больших данных. Президент нам поставил крайне амбициозные сроки - 1 февраля. Мы должны обеспечить принятие этой регуляторики", - отметил Шадаев.

Кроме того, министр поднял вопрос обязательного запуска государственных проектов, в частности, в сфере сельского хозяйства.

"Сельское хозяйство - это огромная сфера применения технологий искусственного интеллекта, такого рода проекты мы с коллегами прорабатываем, часть начали уже финансировать. <…> Обсуждаем механизм выделения финансирования грантов регионам для того, чтобы такие проекты можно было делать на базе нашей платформы "Гостех", - пояснил Шадаев.