Программу научно-образовательных центров могут продлить до 2030 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Программа создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах России может быть продлена до 2030 года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при президенте России по науке и образованию.

По его словам, самое главное в Год науки и технологий, которым объявлен 2021-й год, это то, что был получен абсолютно новый инструмент - государственная программа научно-технологического развития, которая объединила 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 трлн рублей.

"Инструментов очень много: это и программа "Приоритет 2030", и, прежде всего, это образовательные центры мирового уровня, которых мы каждый год по пять отбираем, и думаем, что такая программа должна быть продолжена до 2030 года. Самое главное, что уже сейчас проект принес дополнительно 11 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и внебюджетных инвестиций почти под 40 млрд рублей. И это только начало работы", - сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, научно-образовательные центры позволяют создать кооперацию между субъектом или несколькими регионами, учебными заведениями, и технологическим предпринимателем, квалифицированным заказчиком, который масштабирует и коммерциализирует научные разработки, которые в конкретном регионе находятся в хорошей стадии готовности. Чернышенко добавил, что крайне эффективный формат семинара-совещания с членами госсовета по науке - губернаторами, которые достигают очень значимых результатов по реализации научной повестки.

Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России к 2024 году должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.