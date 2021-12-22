"Нафтогаз" подал в ЕС жалобу на "Газпром"

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" подала в Еврокомиссию жалобу, в которой утверждает, что российский "Газпром" злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в среду.

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"НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", - говорится в релизе.

"Нафтогаз" также попросил Еврокомиссию (ЕК) с просьбой обязать "Газпром" выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены на границах Украины с Россией или ЕС.

"Нафтогаз" просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС", - отмечается в тексте.