"Деловая Россия" предложила распространить "регуляторную гильотину" на письма ведомств

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить механизм "регуляторной гильотины" на ведомственные письма и избыточные формы отчетности.

"Это успех регуляторной гильотины. Знаете, здесь многое, что получилось, почти 12 с лишним тыс. отменили старых, неадекватных актов вместо них приняли 447. Получается хорошо. А когда получается хорошо, больше хочется продолжать. Хочется распространить эту работу на ведомственные письма, на избыточные формы отчетности. Есть темы, где она, безусловно, эффективна", - сказал он.

В рамках "регуляторной гильотины" проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные либо дублирующие, это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".