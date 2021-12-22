На базе кампусов мирового уровня создадут технопарки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Обязательным условием поддержки строительства кампусов мирового уровня в российских регионах станет создание технопарка. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета РФ и Совета при президенте России по науке и образованию.

"Мы запускаем по согласованию с председателем правительства РФ вторую волну отбора, где будет очень существенное дополнение. Оно будет связано с тем, что должен быть еще и технопарк или технологический партнер, где научные разработки будут в комфортной среде для обучения и создания научных заделов, где будет возможность их акселерирования, прототипирования и вывода в производство с тем, чтобы была законченная и быстрая цепочка выхода на рынок научных разработок", - сказал Чернышенко.

Он выразил надежду, что на Российском инвестиционном форуме (РИФ), который пройдет в феврале 2022 года в Сириусе, будут показаны результаты новой волны отбора кампусов мирового уровня.

"В этом году был отбор, и были отобраны 24 кампуса, которые соответствуют высокому статусу, и при этом восемь из них, приоритетные, уже получили финансирование на сумму почти 80 млрд рублей со стороны государства. Но самое важное, что внебюджетное финансирование как раз идет еще в большем объеме", - добавил вице-премьер, напомнив, что по поручению президента РФ не менее 30 таких кампусов планируется создать до 2030 года.