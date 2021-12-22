{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На базе кампусов мирового уровня создадут технопарки

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко надеется, что на Российском инвестиционном форуме покажут результаты отбора таких кампусов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Обязательным условием поддержки строительства кампусов мирового уровня в российских регионах станет создание технопарка. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета РФ и Совета при президенте России по науке и образованию.

"Мы запускаем по согласованию с председателем правительства РФ вторую волну отбора, где будет очень существенное дополнение. Оно будет связано с тем, что должен быть еще и технопарк или технологический партнер, где научные разработки будут в комфортной среде для обучения и создания научных заделов, где будет возможность их акселерирования, прототипирования и вывода в производство с тем, чтобы была законченная и быстрая цепочка выхода на рынок научных разработок", - сказал Чернышенко.

Он выразил надежду, что на Российском инвестиционном форуме (РИФ), который пройдет в феврале 2022 года в Сириусе, будут показаны результаты новой волны отбора кампусов мирового уровня.

"В этом году был отбор, и были отобраны 24 кампуса, которые соответствуют высокому статусу, и при этом восемь из них, приоритетные, уже получили финансирование на сумму почти 80 млрд рублей со стороны государства. Но самое важное, что внебюджетное финансирование как раз идет еще в большем объеме", - добавил вице-премьер, напомнив, что по поручению президента РФ не менее 30 таких кампусов планируется создать до 2030 года.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
ФТС разработает приложение для авиапассажиров для решения таможенных вопросов
Глава службы Владимир Булавин отметил, что для граждан, которые впервые выезжают за пределы России, разработают сайт, разъясняющий вопросы в этой сфере
Читать полностью