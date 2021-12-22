В Минприроды заявили, что спрос на природный газ сохранит устойчивость в ближайшие годы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетические кризисы в Европе и Азии в 2021 году продемонстрировали неготовность возобновляемых источников энергии заместить природный газ, поэтому спрос на него будет устойчивым в ближайшие годы. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России в 2020 году", подготовленном Минприроды.

"Волна энергетических кризисов, охвативших страны Азии и Европы в 2021 году, показала неготовность источников возобновляемой энергии вытеснить природный газ с его позиций в мировом энергобалансе. Напротив, спрос на газ (в том числе, российский) резко вырос, и есть основания полагать, что в ближайшие годы он будет устойчивым", - отмечается в документе.

В Минприроды также напомнили, что в 2020 году случился глобальный экономический кризис, одним из последствий которого стало нарушение производственно-сбытовых цепочек. Это повлекло и значительное снижение цен на большинство видов товарно-сырьевой продукции, отметили в министерстве. "Оно же позднее стало базовой причиной быстрого роста цен на эту продукцию, который начался в середине 2020 года и продолжался до II-III кварталов 2021 года. Есть вероятность, что для некоторых видов продукции эта тенденция будет сохраняться вплоть до 2022 года", - подчеркивается в докладе.

Запасы нефти и газа

Извлекаемые запасы нефти в российских недрах по состоянию на 1 января 2021 года составляют 31,43 млрд тонн, а запасы природного газа - 71 трлн куб. м, говорится в докладе Минприроды.

Запасы нефти по категориям A+B1+C1 составляют 19,01 млрд тонн, по категориям B2+C2 - 12,42 млрд тонн. При этом прогнозные ресурсы нефти по категории D0 (подготовленные) оцениваются в 14,45 млрд тонн, а по категориям D1+D2 (перспективные и прогнозируемые) - 41,38 млрд тонн.

Извлекаемые запасы природного газа по категориям A+B1+C1 составляют 47,67 трлн куб. м, по категориям B2+C2 - 23,35 трлн куб. м. Прогнозные перспективные ресурсы (категория D0) оцениваются в 30,43 трлн куб. м, а прогнозные ресурсы по категориям D1+D2 - 160,15 трлн куб. м.

По конденсату извлекаемые запасы по категории A+B1+C1 составляют 2,24 млрд тонн, по категориям B2+C2 - 1,73 млрд тонн. При этом общие прогнозные ресурсы конденсата оцениваются в 13,14 млрд тонн.

Доля распределенного между недропользователями фонда недр как по нефти, так и по конденсату и природному газу превышает 90%.

В сентябре руководитель Роснедр Евгений Петров заявлял ТАСС, что рентабельных запасов нефти в России хватит на срок до 21 года. Этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти, пояснял он. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса оценивал обеспеченность России запасами газа в более чем 100 лет.