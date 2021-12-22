В Роснедрах сообщили, что менее 1% лицензий на углеводороды в РФ используют с нарушениями

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Менее 1% лицензий (135 из 3 892) на право пользования углеводородным сырьем по всей России используются с нарушениями. Об этом заявил журналистам руководитель Роснедр Евгений Петров.

"Всего у нас 3 892 лицензии, которые мы проанализировали по углеводородному сырью в целом. Из них 47 - это в установленные сроки не была подготовлена проектная документация на проведение поисковых работ и по 31 лицензии - по разведочным работам, - сказал он. - По 15 лицензиям не подготовлен проект разработки в установленные сроки и по 42 лицензиям не предоставлены отчеты за 2020 год, но здесь компании все достаточно оперативно наверстывают".

Петров отметил, что все крупные компании, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов, очень жестко следят за выполнением всех правил пользования лицензиями. "Там принципиально другой порог входа, очень большие инвестиции, люди не рискуют миллиардами долларов", - пояснил глава Роснедр.

В сентября глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что министерство завершило всероссийскую проверку использования лицензий на твердые полезные ископаемые. Согласно итогам проверки, почти 16% лицензий (1523 из 9534) используются с нарушениями.