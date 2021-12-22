Компании с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на строительство хранилищ для CO2

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Недропользователи с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на строительство хранилищ для захоронения парниковых газов. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"С 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов", - сказал он, отметив, что лицензии будут выдаваться по заявительному принципу.

По словам Козлова, уже сейчас недропользователи могут получить лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки парниковых газов. При этом законопроект, разрешающий захоронение парниковых газов в недрах земли, будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, добавил министр.

В свою очередь руководитель Роснедр Евгений Петров пояснил, что процесс захоронения CO2 несет в себе определенные трудности, в частности могут возникнуть сложности по транспортировке парниковых газов от места улавливания до места захоронения. По его словам, перекачка CO2 требует особых физических требований к трубопроводам. "Вопрос себестоимости улавливания, транспортировки и захоронения сегодня пока еще в работе. Мы активно работаем с недропользователями, чтобы понять экономику этого процесса", - подчеркнул он.

Петров также обратил внимание на пилотный проект "Газпром нефти" по улавливанию и захоронению парниковых газов в Оренбургской области, назвав расположение для реализации идеальным. "Этот регион очень хорошо изучен, конкретно это месторождение. Оно очень сильно выработано, там очень хороший коллектор, очень хорошая покрышка, оно действительно идеальное для захоронения. Плюс оно относительно удалено от своего эмитента", - разъяснил он.

Кроме "Газпром нефти" интерес к проектам по улавливанию, транспортировке и захоронению CO2 проявляет "Новатэк", отметил Петров. По его словам, компания заинтересована в строительстве хранилищ парниковых газов под свои СПГ-проекты на Ямале.

Ожидания по итогам года

Минприроды предварительно ожидает по итогам 2021 года прирост запасов нефти и газового конденсата по категориям AB1C1 в объеме 628 млн тонн, а запасов газа - 1,017 трлн куб. м, заявил Козлов.

"У нас предварительно прирост запасов по промышленным категориям в 2021 году по результатам геологоразведочных работ ожидается следующий: по жидким углеводородам, нефть и конденсат, - 628 млн тонн, по природному газу - 1,017 трлн", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил, что по итогам 2021 года ожидается рост добычи нефти и конденсата на 0,8%, до 517 млн тонн, а добыча природного газа увеличится на 12% и составит 777 млрд куб. м.

По итогам 2020 года прирост геологических запасов нефти в РФ в 2020 году достиг 559,8 млн т, газа - 1,6 трлн куб. м, а конденсата - 54,4 млн т.