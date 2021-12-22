Более 800 автобусов на Сахалине заменят экологически чистым транспортом к 2025 году

ТАСС, 22 декабря. Власти Сахалинской области заменят более 800 общественных автобусов экологически чистыми электробусами к 2025 году, что будет способствовать снижению углеродного следа и достижению углеродной нейтральности. Об этом сообщил в среду председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

"Сахалинская область является пилотным регионом, который определен в качестве региона, который должен к 2025 году достичь углеродной нейтральности. В качестве пилотного муниципального образования выбран город Южно-Сахалинск как столица Сахалинской области, в котором поменять нужно подвижной состав на экологически чистый. В дальнейшем начнем распространение на территорию Сахалинской области этого проекта. В наших планах поменять более 800 единиц подвижного состава", - сказал он в ходе public talk "Какими путями движется общественный транспорт в регионах: итоги 2021 и планы 2022" на площадке "Городские лаборатории ВЭБ.РФ".

Председатель правительства также добавил, что для достижения углеродной нейтральности в 2022-2023 годах в Южно-Сахалинске будут приобретены около 125 новых электробусов.

"Электрический транспорт, который предоставляет сегодня массу возможностей - от Wi-Fi внутри салона и, конечно же, внутреннего качества по отделке. Это тоже приятно, когда можно зайти и почувствовать себя в комфортной обстановке, передвигаясь от точки назначения до которой необходимо", - сообщил Белик.

Он также отметил, что для развития транспортной системы необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, в том числе работать с навигационной составляющей, управленческими офисами и создавать безопасные остановки. Так, в рамках проекта аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" власти региона обеспечивают остановки в Южно-Сахалинске камерами видеонаблюдения с круговым обзором 360 градусов, а также кнопкой вызова SOS. "[Это] позволяет людям чувствовать себя в безопасности в случае возникновения какой-либо проблемы, в том числе со здоровьем, своевременно и оперативно воспользоваться всеми услугами комплексно, начиная от транспорта и заканчивая безопасностью", - подчеркнул председатель правительства.

Ранее правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии транспортной инфраструктуры региона. В области планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, а также расширить сеть электрозарядных станций, что позволит сделать пассажирские перевозки более эффективными, снизить количество выбросов и улучшить состояние атмосферы в городах. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта. Госкорпорация "Росатом" выступит в роли технологического партнера, а ВЭБ.РФ - финансового и методологического. Соглашение будет действовать в течение пяти лет с возможностью пролонгации.

О климатической повестке

В этом году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

Власти Сахалина первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Она предполагает 100% технической газификации области, перевод 145 угольных котельных на газ, газификацию более 37 тыс. домовладений и 157 предприятий. Еще одна цель программы на 2025 год - 15-28% от общей выработки электрической энергии на базе возобновляемых источников электроэнергии, запуск инфраструктуры по вторичной переработке отходов, перевод на природный газ 98,5 тыс. единиц автотранспортной техники, строительство Экополиса.

Кроме того, программой предусмотрен запуск железнодорожного пассажирского сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах в 2024 году и ежегодное производство водорода не менее 30 тыс. тонн в год, начиная с 2024 года.