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Тюменские власти будут субсидировать закупки у участников нефтегазового кластера

Заказчикам-участникам производственной кооперационной цепочки кластера станут возмещать до 5% стоимости оборудования, приобретенного у производителей региона

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области ввели новую меру поддержки бизнеса, ранее анонсированную на Тюменском нефтегазовом форуме, в виде субсидирования с 2022 года закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. Об этом журналистам сообщил во "ВКонтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В Тюменской области вводится новая мера поддержки бизнеса. Подписал постановление о субсидировании с 2022 года закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера, о чем ранее говорил на Тюменском нефтегазовом форуме. Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера", - говорится в сообщении.

Как уточнил Моор, возмещение заинтересует те компании, которые планируют развивать производство на территории региона либо собираются зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области.

В Тюменской области ранее также был введен возврат 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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