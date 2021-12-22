Финансирование ФЦП развития Крыма увеличат

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"Владимир Владимирович принял решение увеличить ФЦП. Сейчас [вопрос] согласовывается с правительством РФ, с 2025 по 2030 год - выделение дополнительных средств с возможностью сдвижки влево этих средств в случае, если у нас будет готовность проектной документации и так далее. Там 200 млрд рублей практически", - сказал Аксенов на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района.

Глава Крыма отметил, что возникла возможность включить в программу дополнительные мероприятия. "До 1 февраля весь перечень объектов, который попадет в программу, должен быть согласован", - поручил Аксенов.

По его словам, в первую очередь в программу должны включаться объекты водоснабжения, канализации, строительство больниц и школ.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".