ЦБ выпустил рекомендации по учету советом директоров публичных компаний ESG-факторов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Банк России выпустил рекомендации по учету советом директоров публичных компаний ESG-факторов и устойчивого развития. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Рекомендации разработаны в первую очередь для использования в качестве методического материала. Они предлагают базовые подходы по учету советом директоров ESG-факторов и связанных с ними рисков и возможностей. Также они включают вопросы применения принципов устойчивого развития в целях создания долгосрочной стоимости компании в зависимости от масштаба и специфики ее деятельности, пояснил в ЦБ.

Так, Банк России рекомендовал совету директоров уделять внимание управлению климатическими рисками, которые включают в себя физические климатические риски, возникающие в результате прямого воздействия неблагоприятных метеорологических условий и стихийных бедствий, и переходные климатические риски, которые в свою очередь связаны с переходом к низкоуглеродной экономике. Также рекомендуется принимать во внимание риски ответственности компаний перед третьими лицами ввиду последствий от событий, произошедших в результате изменения климата.

В числе факторов, связанных с окружающей средой, рекомендуется принимать во внимание изменение климата и связанные с ним погодные и природные явления, а также истощение природных ресурсов, нехватка питьевой воды, загрязнение и иные значимые факторы, связанные с окружающей средой.

В числе социальных факторов рекомендуется принимать во внимание в том числе условия труда, охрану здоровья, обеспечение безопасности труда, вопросы гендерного, возрастного, этнического разнообразия персонала, а также привлечение на работу инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, управление человеческим капиталом, вопросы оплаты труда и социальные программы.

В числе факторов корпоративного управления рекомендуется принимать во внимание в том числе структуру капитала компании, эффективность механизмов контроля за соблюдением законодательства, мер противодействия мошенничеству, коррупции, отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.