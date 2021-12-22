МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе. Самолет, прилетевший с завода Airbus в Тулузе, был заправлен смесью SAF (sustainable aviation fuel), доля биотоплива в составе смеси составила 10%.

Самолет успешно приземлился в Домодедово, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"22 декабря S7 Airlines получила 37-й самолет модификации NEO в свой парк. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Но даже это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны)", - отметили в авиакомпании, добавив, что общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%.

В компании напомнили, что стратегической целью S7 является достижение углеродной нейтральности к 2050 году. На прошлой неделе ряд российских компаний, в том числе "Аэрофлот" и S7, заявили о создании "Евразийского SAF альянса". Одна из целей альянса - начать выполнение полетов на SAF в России не позднее 2024 года.

"Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И, конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе", - сообщила генеральный директор S7 Group Татьяна Филева (ее слова приводятся в сообщении компании).

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт отметил, что самолеты Airbus сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF. Этот показатель будет доведен до 100% к концу десятилетия, добавил он. Airbus уже выполнил более 75 поставок на SAF, а ряд авиакомпаний в мире уже используют это топливо для выполнения коммерческих рейсов, отметил Франьятт.