Мишустин обсудил с премьером Греции расширение торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, сообщила пресс-служба кабмина.

"Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса", - говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - добавили в кабмине.

Мишустин и Мицотакис также обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.