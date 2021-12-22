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Москва и Ереван договорились о цене на газ на 2022 год

Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что "сохраняются вопросы, о которых нужно договориться"

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Цена на российский газ для Армении на следующий год останется неизменной и составит $165 за тысячу кубометров. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Действующая цена на российский газ на границе останется неизменной на 2022 год. Правда, сохраняются вопросы, о которых нужно договориться. Первый - это вопрос пятого энергоблока Разданской ТЭС, второй - учет калорийности газа в тарифе. Вокруг этих вопросов идут обсуждения, но цена на газ установлена и продлена", - сказал он.

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