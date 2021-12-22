Ростех считает нарушением норм ВТО западные санкции, а не импортозамещение в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ростех считает нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО) западные санкции, а не импортозамещение в РФ, заявили ТАСС в госкорпорации.

"Нарушение норм ВТО - это западные санкции", - сказали в Ростехе. Ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада, который касался вопросов выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО. По версии американской стороны, "Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

"Госпожа Тэй заявляет, что Россия якобы нарушает принципы свободной и предсказуемой торговли, дискриминирует зарубежных поставщиков. Но забывает, что свобода и предсказуемость должны быть с обеих сторон. Настоящее нарушение норм ВТО - это западные санкции. С их помощью западные власти уже не раз доказали, что готовы в любой момент остановить поставки в Россию любой продукции под любым предлогом", - подчеркнули в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что такая ситуация произошла с композитными материалами для гражданского проекта - крыла для самолета МС-21. "В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены были создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским "черным" крылом должен совершить первый полет", - отметили в Ростехе.

"В этом смысле мы действительно свободны и предсказуемы - предсказуемо и свободно заместили импорт. И будем продолжать это делать во всех сферах, где это соответствует нашим национальным интересам", - добавили в госкорпорации.