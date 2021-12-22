МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самолет МС-21 с российским композитным крылом на днях должен совершить первый полет, сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после введения США торговых ограничений в отношении компании "Аэрокомпозит" в сентябре 2018 года. "Аэрокомпозит" использует сырье, разработанное предприятиями Росатома при участии МГУ.

"В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены была создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским "черным" крылом должен совершить первый полет", - сказали в госкорпорации.