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Самолет МС-21 с российским композитным крылом на днях должен совершить первый полет

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла этого пассажирского самолета начались после введения США торговых ограничений в отношении компании "Аэрокомпозит" в сентябре 2018 года
Самолет МС-21 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МС-21
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самолет МС-21 с российским композитным крылом на днях должен совершить первый полет, сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после введения США торговых ограничений в отношении компании "Аэрокомпозит" в сентябре 2018 года. "Аэрокомпозит" использует сырье, разработанное предприятиями Росатома при участии МГУ.

"В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены была создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским "черным" крылом должен совершить первый полет", - сказали в госкорпорации.

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