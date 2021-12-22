Федеральную систему прослеживаемости зерна могут ввести до конца 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна будет введена в эксплуатацию предположительно до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"Минсельхоз разработал федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. В этой связи требуется решение ряда организационных вопросов с участием субъектов", - говорится в сообщении.

В ходе заседания министр отметил, что отрасль сохраняет стабильные показатели, несмотря на неблагоприятные внешние факторы. Полученный урожай полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортные возможности страны. Завершен озимый сев, по предварительным данным, его площадь составила около 19 млн га. В 2022 году прогнозируется увеличение площадей под яровыми зерновыми, сахарной свеклой, рапсом, соей, картофелем и овощами открытого грунта. Выросло производство скота, птицы и молока.

В следующем году в рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйствования смогут получать грант "Агротуризм" объемом до 10 млн рублей. Новое фундаментальное направление работы - госпрограмма по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса. В ближайшие три года на ее реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 94,3 млрд рублей, в том числе 29,7 млрд рублей на 2022 год, сказал Патрушев.

Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила, что система прослеживаемости зерна будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции. Ее запуск позволит обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, отмечали в министерстве.