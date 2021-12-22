Эксперт: ЕК не сможет обязать "Газпром" продавать газ на споте в ущерб потребителям в РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия не обладает юридическими инструментами, чтобы заставить "Газпром" по просьбе "Нафтогаза" продавать газ на споте. Такое мнение ТАСС высказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, "Газпрому" будет проблематично увеличить поставки газа на другие рынки в условиях растущего спроса на российском рынке.

22 декабря украинский "Нафтогаз" сообщил, что направил в ЕК ряд предложений для выхода из энергокризиса, который, как считают в компании, сложился на европейском рынке по вине "Газпрома". В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" продавать газ на спотовой площадке, а также допустить независимых производителей к экспорту природного газа. По мнению украинской компании, "Газпром" создал искусственный дефицит газа для того, чтобы способствовать ускоренному запуску "Северного потока - 2".

"Не очень понятно, как можно заставить кого-то продавать дополнительные объемы газа на спотовой площадке. Только если ограничить возможности продаж через прямые договора, но, как мы видим, это тупиковый путь развития, который ведет к дефициту предложения и рекордным ценам", - объясняет Гривач. По его словам, у ЕК нет для этого юридических инструментов. "Конечно, нет. Они же не могут сказать - перестаньте поставлять газ российским потребителям и давайте его нам", - отмечает он.

Со свободными объемами у "Газпрома" "напряженка", учитывая рост потребления в России, указывает эксперт. "Но главная проблема - это именно дефицит контрактной базы. Если бы были заблаговременно заключены дополнительные соглашения на импорт, у "Газпрома" было бы время аккумулировать объемы газа для увеличения поставок. Теоретически это можно сделать и сейчас, чтобы увеличить предложение, но требуется согласованная работа и, разумеется, новые контракты на поставку", - рассуждает он. Однако европейские потребители пока не готовы к этому, считает он.

В "Газпроме" неоднократно заявляли, что полностью выполняют заявки на поставку газа по заключенным контрактам. "Только достаточные количества твердых обязательств по поставкам могут гарантировать надежное газоснабжение. К сожалению, ЕК делала все, чтобы эту систему ослабить. И теперь имеют на рынке цены, устремленные в космос", - резюмирует Гривач.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.