Alcha Aluminium вложит $55 млн в завод алюминиевой фольги для аккумуляторов

ШАНХАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Alcha Aluminium Group планирует вложить порядка 350 млн юаней (около $55 млн) в строительство завода по производству алюминиевой фольги, которая применяется в аккумуляторах для электромобилей, на фоне роста спроса на рынке. Об этом сообщает в среду шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал".

Реализация этого проекта позволит значительно нарастить производство алюминиевой фольги компанией, объем которого составляет в настоящее время около 350 тонн в месяц. Завод будет расположен в городе Чаншу (восточная провинция Цзянсу) недалеко от Шанхая. Строительство планируется завершить в течение двух лет, а производственная мощность завода составит 30 тыс. тонн алюминиевой фольги в год, сообщает ресурс. Среди клиентов компании - BYD, крупнейший китайский производитель электромобилей.

В настоящее время в Китае наблюдается значительное увеличение инвестиций в расширение мощностей как по производству самих аккумуляторов для электромобилей, так и необходимых для этого компонентов. Лидером на этом направлении является компания Contemporary Amperex Technology, которая также вкладывает миллиарды долларов в расширение своих производственных линий и строительство новых предприятий.

Что касается алюминиевой фольги для аккумуляторов, то, по прогнозу института технических исследований GGII, ее поставки в Китае в 2021 году должны удвоится по сравнению с прошлым годом и составить около 120 тыс. тонн.