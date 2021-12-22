На поддержку разработки российских IT-решений на 2022 год предусмотрено около 13 млрд руб.

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 13 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2022 год для поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, его слова приводятся на сайте Минцифры в среду.

"Акселератор "Спринт" - новая программа в нашей линейке мер поддержки, позволяющая стартапам за короткий срок ускорить свое развитие и кратно увеличить показатели эффективности, востребованности продукта. На следующий год для поддержки разработки и внедрения отечественных решений в федеральном бюджете предусмотрено порядка 13 млрд рублей. И многие проекты по результатам акселерации могут быть бесшовно подхвачены другими инструментами: грантами, льготными кредитами, включиться в программу цифровизации малого бизнеса", - отметил Паршин.

Уточняется, что в текущем году в рамках акселератора "Спринт" состоялось три конкурсных отбора, в ходе которых поступило 509 заявок из 61 субъекта РФ, в программах акселерации приняли участие 124 компании. Среди проектов были цифровой помощник университета, конструктор для создания социальных сетей профессиональных сообществ, образовательная платформа для развития эмоционального интеллекта и креативного мышления, маркетплейс здоровой еды и другие IT-решения. Команды в рамках акселерационной программы привлекли свыше 13 тыс. новых пользователей и дополнительно получили суммарную выручку более 200 млн рублей.

Старт следующего конкурсного отбора состоится 11 января 2022 года.

"Развитие стартапов повышает глобальную конкурентоспособность России на мировых рынках и ускоряет развитие цифровой экономики. Программа "Спринт" основана на опыте работы фонда с более чем 1500 стартапами. Некоторые проекты конкурсного отбора за время акселерации увеличили выручку в 20-40 раз. Программа акселерации - это хорошая стартовая площадка для бизнеса, и мы уверены в том, что сегодняшних выпускников "Спринта" ждет успешное будущее", - отметил директор фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

Акселератор "Спринт" - это интенсивная программа для развития бизнеса. В течение 10 недель эксперты помогают доработать продукты, найти правильные клиентские сегменты, выстроить продажи и маркетинг. Обязательное условие - разрабатываемые решения должны относиться к области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди них: рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, мессенджеры и другие продукты.