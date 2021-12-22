Минэкономики Германии заявило, что надежность поставок газа в ФРГ обеспечена

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия не комментирует ситуацию на рынке энергоносителей, это вопрос к компаниям. Но безопасность поставок обеспечена, заявила журналистам в среду в Берлине представитель Минэкономики Таня Алемани.

"Мы пристально наблюдаем за ситуацией с поставками газа, безопасность поставок обеспечена", - сказала она.

На фоне снижения прокачки через трубопровод Ямал-Европа и новостей о возможном похолодании в Европе цена газа на континенте в среду в ходе биржевых торгов побила несколько исторических рекордов и вплотную приближалась к $2200 за 1 тыс. куб. м. Сейчас стоимость газа несколько замедлила рост и январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется на уровне $2109 за 1 тыс. куб. м.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.