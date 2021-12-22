В Минэкономразвития ответили на претензии США о нарушении Россией принципов ВТО

"Вопросы, которые поднимаются в ежегодном докладе аппарата представителя США на торговых переговорах, регулярно озвучиваются американскими коллегами в ходе наших контактов в Женеве на площадке ВТО. Мы каждый раз даем на них аргументированные ответы, объясняя необоснованность претензий", - ответили в МЭР.

Со своей стороны Россия задает Соединенным Штатам встречные вопросы, касающиеся ограничений работы российских экспортеров на американском рынке, отметили в Минэкономразвития. В министерстве добавили, что это является частью повседневной работы на площадке ВТО.

Ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада, который касался вопросов выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО. По версии американской стороны, "Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".