РЭЦ откроет национальный магазин на китайском маркетплейсе Jd.hk

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) откроет национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk в 2022 году. Об этом сообщила журналистам в среду генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Мы планируем расширять сеть национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах. В ближайших планах - открытие на трансграничной площадке JD.hk. Это другой сегмент, отличающийся от нашего первого магазина. Продуктовая линейка более широкая: косметика, аксессуары, товары для дома. Мы уже выбрали оператора этого магазина, с которым прорабатываем конкретные параметры его запуска", - сказала Никишина. По ее словам, товары, которые будут представлены в магазине - в основном премиум-сегмента, так как площадка ориентирована на импорт.

Также в 2022 году РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт в мессенджере WeChat, через который в Китае осуществляется коммуникация на всех уровнях, включая бизнес-общение и взаимодействие с госорганами. Это сделает российскою продукцию более доступной и вместе с тем узнаваемой, отметила Никишина.

Она добавила, что расширение сети национальных магазинов запланировано не только на китайском направлении, но и в Юго-Восточной Азии, включая рынки Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Сингапура и Филиппин. Так, на вторую половину 2022 года РЭЦ запланировано открытие национального магазина российских товаров на ключевом в этом регионе маркетплейсе Lazada.

На данный момент национальные магазины РЭЦ действуют на китайском маркетплейсе Tmall.com (137 компаний, 339 товаров), на немецком Amazon.de (30 компаний, 441 товар), а также национальный павильон на европейской b2b платформе Virtual Expo (39 компаний).