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Моор считает, что налоговое стимулирование поможет вовлечь бизнес в развитие науки

По мнению главы Тюменской области, также нужно сформировать эффективную систему взаимодействия всех структур - науки и образования, региональной власти и бизнеса

ТАСС, 22 декабря. Создание системы господдержки, в том числе налоговое стимулирование, позволит привлечь бизнес к работе в научной сфере и выстроить взаимодействие между компаниями, региональными властями и научными организациями. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал губернатор Тюменской области Александр Моор после семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при президенте по науке и образованию.

"[Необходимо] создать эффективную систему взаимодействия трех структур - науки и образования, региональной власти и бизнеса. Заинтересовать [бизнес можно] мерами налогового стимулирования. Создание эффективной системы государственной поддержки позволит эти процессы существенно ускорить, и России, ее регионам сделать более быстрый рывок, существенное движение вперед в этой большой конкуренции технологий, которая сегодня идет во всем мире", - сказал он.

При этом, как уточнил Моор, лучшим способ вовлечения бизнеса в научно-технологическое развитие страны будет "показать ему конечную эффективность его действий".

По инициативе президента России Владимира Путина в 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Ранее сообщалось, что совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится в пятницу, 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится у президента России в формате видеоконференции до конца года.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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