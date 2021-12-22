Туроператоры договорились исполнить обязательства по несостоявшимся турам в 2022 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по туризму, Ростуризм, ведущие отраслевые объединения и туроператоры заключили хартию об ответственном подходе бизнеса к осуществлению в 2022 году туров, несостоявшихся из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В соответствии с хартией туроператоры заявляют о намерении к 31 декабря 2022 года обеспечить исполнение перед туристами всех договоров, заключенных по 31 марта 2020 года, путем предоставления равнозначного туристского продукта, его замены по согласованию с туристом или возврата денежных средств", - говорится в сообщении.

Заключение хартии прошло на площадке профильного комитета Госдумы в присутствии его председателя Сангаджи Тарбаева и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Документ подписали представители Ассоциации туроператоров России и Российского союза туриндустрии, а также компании Anex Tour, Tez Tour и PAC Group. В онлайн-режиме к хартии присоединились более 90% туроператоров, у которых остались обязательства перед туристами по путевкам, купленным до 31 марта 2020 года, рассказали в ведомстве.

Ростуризм совместно с комитетом Госдумы по туризму взял ситуацию под личный контроль и намерен поручить туроператорам сформировать реестр возвратов и ежемесячно предоставлять его в ведомство. Ростуризм и отраслевые объединения туроператоров будут публиковать информацию о сокращении обязательств на постоянной основе, подчеркнули в ведомстве.

17 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, включающий в себя поправку о продлении до конца 2022 года переноса сроков выполнения обязательств туроператоров по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется только по путевкам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями.