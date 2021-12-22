Российские компании могут начать производство воды и стройматериалов в Карабахе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские компании подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе, в том числе по производству стройматериалов, воды, оборудования и устройств связи, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"На реализацию проектов в Карабахе было подано 14 заявок от российских компаний (в качестве инвестора - четыре проекта, а в качестве подрядчика - 10 проектов). Специализация проектов направлена на сферу торговли и услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство", - сказали в министерстве.

Минпромторг, в частности, отметил, что в индустриальном парке "Экономическая зона Аразской долины" планируется создание совместного сервисного центра "Камаза" и Гянджинского автомобильного завода, где будет обслуживаться техника "Камаза", другие грузовые автомобили и сельхозтехника. Также ЗАО "ИННОПРО" участвует в проекте строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, стоимость услуг компании по контракту составляет 12 млн манат (более 520 млн рублей).

"Также будет организовано производство строительных материалов, создание предприятия по производству воды, оборудования и устройств связи, сигнализации для железных дорог (совместно с ООО "Рейл-Транс Сервис")", - добавили в министерстве.

Ранее вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев говорил, что российские компании представили Азербайджану 13 проектов для реализации в Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, азербайджано-российский товарооборот по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 7%, до $2,35 млрд.