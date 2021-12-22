Мишустин заявил, что инфляция в России - отчасти плата за открытость экономики

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ситуация с ростом цен в России - это отчасти плата за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

"Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая", - заметил он. Мишустин добавил, что правительство старается системно принимать меры в этой сфере, но ситуация непростая и нестабильная.

"Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну", - перечислил премьер, добавив, что ситуация с ценами в России - это своеобразная "плата за открытость экономики". "И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары", - добавил он.