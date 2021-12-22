"Опора России" предложила обновить инфраструктуру для сбыта в малых городах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбытовая инфраструктура на сельских территориях и в малых городах устарела, нужен механизм для ее обновления. Об этом в среду сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Фермерство, сельские территории, малые города, где живет более 14 млн человек только, где мы видим фокус для малого бизнеса - очень устарела инфраструктура, именно сбытовая инфраструктура. К примеру, впервые правительство Российской Федерации в сентябре утвердило концепцию развития оптово-продовольственных рынков и новый взгляд на потребительскую кооперацию, как она будет через кооперативное движение развиваться по-новому в нашей стране. Но нужно создать механизм новой сбытовой инфраструктуры и это тоже во многом межведомственные вопросы", - сказал он на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве.

Калинин также выразил беспокойство тем, что на рынки, ставшие традиционными для малого бизнеса (торговля, услуги), заходят крупные игроки - госкорпорации и частный крупный бизнес. Он считает, что необходимо решить вопрос о том, "куда пойти тем людям, которые раньше работали на этом рынке".

"И в этом плане мы считаем, что ключевой вопрос - это создание новой системы сбыта, каналов сбыта, недискриминационный доступ на цифровые платформы, определенные преференции для стартапов на новых каналах сбыта", - сказал он, также отметив необходимость комплексных решений по перезагрузке технологического трансфера при университетах.