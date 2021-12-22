"Ростелеком" приобрел провайдера MVNE-платформы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" приобрела 100% долей компании "ТВЕ-Телеком" за 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Группа "Ростелеком" приобрела 100% долей ООО "ТВЕ-Телеком" за 1,7 млрд рублей. ООО "ТВЕ-Телеком" - провайдер MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами. Финальная сумма сделки будет зависеть от исполнения будущих КПЭ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сделка позволит "Ростелекому" увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе "ТВЕ-Телеком" единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц. "ТВЕ-Телеком" войдет в состав группы "Ростелеком" как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO проектов.

Уточняется, что платформа ООО "ТВЕ-Телеком" уже используется Tele2 для обслуживания проектов MVNO c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.

"По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двухзначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение "ТВЕ-Телеком" - важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров", - приводятся в сообщении слова гендиректор Tele2 Андрея Патоки.